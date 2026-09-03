Nutricionista explica los mitos y verdades que rodean al plátano

La nutricionista y dietista Violeta Ventura aclaró en el tribunal de Hola El Salvador que el plátano es botánicamente una fruta, aunque en Centroamérica se consuma cocido como verdura. El plátano contiene más fibra y almidón resistente que el banano o guineo.

Ventura explicó que el plátano se cocina para disminuir su fibra y evitar que caiga pesado al estómago, a diferencia del banano, que tiene almidones con más azúcares y es más blando y fácil de digerir.

El tamaño también importa: recomendó consumir un plátano mediano si es para uso personal. El testigo Gio manifestó que para él el plátano es una verdura, ya que siempre lo ha comprado así en el mercado central, y señaló que ni el plátano sabe qué es.