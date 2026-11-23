El nutricionista André García desmintió los mitos más comunes sobre el magnesio y aclaró que no es un medicamento que se toma solo cuando la persona se siente mal.

El especialista explicó que se trata de un suplemento natural que se encuentra en los alimentos y ayuda a alcanzar los requerimientos del cuerpo.

André García señaló que el magnesio ayuda a conciliar mejor el sueño porque induce un estado de relajación del sistema nervioso.

El especialista aclaró que el magnesio no es un somnífero que provoca sueño inmediato, sino que permite un descanso más profundo.

García indicó que el problema surge cuando se atribuyen propiedades mágicas o muy grandes a los suplementos.

El nutricionista presentó estas aclaraciones junto con la marca Pull Nutrition. El especialista recomienda ver los suplementos como productos naturales y no como medicamentos.