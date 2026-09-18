Nutricionista aclara que el café no genera insomnio ni ansiedad si se consume en cantidades moderadas

El nutricionista Gino García, del Centro de Nutrición Inteligente, señaló que el café no genera insomnio ni ansiedad en la mayoría de las personas si se consume en cantidades moderadas, durante un debate sobre los efectos de la bebida.

García explicó que la acción reanimante de la cafeína dura aproximadamente entre cinco y siete horas, por lo que si una persona se acuesta a las diez de la noche, la última taza recomendada sería a las dos de la tarde.

Detalló que el cuerpo segrega una hormona que permite relajarse durante el día, pero la cafeína tiene la misma estructura y ocupa esos espacios, lo que acelera al organismo, por lo que el efecto depende de la frecuencia con que se consuma la bebida.

Añadió que la calidad del café también influye, ya que la procedencia del grano determina la calidad del nutriente y los beneficios que puede aportar al consumidor.