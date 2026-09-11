Nutricionista aclara los mitos y verdades del ajo

En el segmento «Culpable e Inocente», La nutricionista Raquel Muñoz analizó los cargos atribuidos al ajo: causar mal aliento permanente, ser vendido como remedio milagroso y generar dudas sobre si es mejor crudo o cocido. El veredicto lo declaró culpable de generar mal aliento, pero no de reemplazar tratamientos médicos.

La especialista explicó que el ajo deja un olor persistente debido a sus componentes azufrados, entre ellos la alicina, y que el aroma se elimina a través del sudor, por lo que requiere unas dos horas para desaparecer.

Aunque reconoció beneficios cardiovasculares y metabólicos respaldados científicamente, aclaró que el ajo complementa pero nunca sustituye los medicamentos, ya que no existe evidencia de que consumir dientes de ajo reemplace un tratamiento.

Sobre su preparación, recomendó picarlo para activar la enzima, dejarlo reposar y añadirlo al final de las preparaciones, además de evitar temperaturas altas que reducen parte de sus propiedades.