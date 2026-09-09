Nuevos récords de altas temperaturas en el país

A 37.5 grados Celsius llego la temperatura en la estación Güija en Santa Ana, superando su récord máximo que correspondía a septiembre de 2005, de acuerdo con los datos del Ministerio de Medio Ambiente.

Además, el observatorio continúa registrando temperaturas altas en otras estaciones como en Santa Rosa de Lima con 42.5 grados, San Miguel 39 grados, San Francisco Gotera 38.5 grados y en Conchagua 38.5 grados.

Pese a que se han registrado lluvias en algunos puntos, las altas temperaturas no ceden, la población menciona que, en años anteriores, sin estar influenciados por el fenómeno niño, en estos meses ya se percibían vientos y frío.

Desde agosto, el mes más seco desde 1971 y el que superó 15 récords de temperatura máxima; las autoridades mantienen activa la alerta roja por sequía meteorológica, con acciones preventivas y monitoreos a nivel nacional.