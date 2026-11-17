Las playas salvadoreñas siguen ganando atractivo entre los turistas, para impulsar esta oferta, la Cámara Salvadoreña de Turismo presentó a touroperadores parte de la oferta hotelera de playa Mizata, en La Libertad, con el propósito de incluir estos destinos en paquetes vacacionales.

Estos espacios ofrecen experiencias para descansar y disfrutar, con actividades como temazcal, sauna y yoga, además de una variedad de platillos y bebidas.

Mientras tanto, los operadores de turismo ya se preparan para las festividades de fin de año, una temporada en la que esperan atraer a más visitantes.

El Salvador espera cerrar 2026 con 4.2 millones de visitantes internacionales, impulsado principalmente por sus atractivos de sol y playa.