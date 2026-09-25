Nuevo servicio del Banco de Fomento Agropecuario

Para acercar los servicios financieros a los hogares salvadoreños, el Banco de Fomento Agropecuario y AKÍ Pago ampliaron los puntos donde los clientes pueden realizar sus operaciones. Ahora podrán retirar dinero en efectivo con su tarjeta de débito. Lo único que debe presentar es el Documento Único de Identidad y su tarjeta de cuenta de ahorro.

Este servicio beneficiará a productores agropecuarios, comerciantes, emprendedores y otros sectores. Los puntos estarán ubicados en farmacias y tiendas de conveniencia.

Además de retirar efectivo, la población podrá realizar abonos a cuentas de ahorro y pagos de préstamos. Con esta ampliación, ya son 300 los puntos de servicio disponibles en todo El Salvador.