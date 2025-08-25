A partir del 1 de septiembre los centros educativos públicos deberán implementar el reglamento para la promoción de la cortesía escolar. Con el que se busca fomentar palabras de cortesía básicas como, por favor, gracias, o el saludo.

Las cuales si no se cumplen tendrán consecuencias señala la ministra de educación a través de un memorándum, en el que se detalla que habrá un registro de demérito, y según la cantidad que acumule el estudiante así serán las acciones, desde una advertencia verbal, un aviso a la familia, suspensión de privilegios escolares, o incluso no podrá pasar de grado

El especialista en prevención de violencia juvenil, dijo que es necesario que las medidas que ejecuten de una forma asertiva, para evitar que se registren casos de deserción escolar.

Por otra parte, señaló que las disposiciones del ministerio de educación pueden generar un contraste con normativas como la ley crecer juntos.

El bullying o acoso escolar es otro tema al que se le debe dar prioridad dice el experto.

Agrega que más allá de normativas básicas, es necesario apostarle a la calidad educativa de los jóvenes.

El cumplimiento de este reglamento será supervisado por la dirección nacional de convivencia escolar.