Estas rutas del transporte público, cambiarán su recorrido en el centro de San Salvador, transitando sobre la tercera calle poniente, realizarán su cruce sobre la 8 avenida norte buscando el mercado excuartel, una cuadra más abajo sobre la 2 calle poniente girarán buscando su intersección a la avenida Cervantes sobre esta se incorporarán a la calle Delgado y en la esquina del mercado Tinetti cruzarán sobre la 18 avenida sur para incorporarse a la 4 calle poniente buscando la gasolinera que se encuentra en el sector, ahí se incorporarán sobre el bulevar Venezuela hasta el retorno cercano al mercado Belloso para avanzar sobre la avenida Cuscatlán con sentido la plaza El Trovador.

Y es que la reconstrucción del cine Libertad y trabajos en el cableado subterráneo ha causado el cierre de diferentes arterias cercanas a la plaza Libertad, obligando también a redirigir el transporte público.

Dos calles de esta nueva ruta se les habilitará la circulación en doble sentido, y esta prohibido el estacionamiento en zonas señalizadas.

Además, según las autoridades de transporte este nuevo cambio de rutas es de manera temporal, se espera que diciembre se habilite el paso en las calles cerradas y se reestablezca el recorrido habitual de las 15 rutas.