Nuevo programa gubernamental permite instalar paneles solares en viviendas y empresas

Un nuevo programa gubernamental denominado Autoconsumo promete economizar en el recibo eléctrico mediante la instalación de paneles solares en viviendas y empresas, según informó el periodista Moisés Bonilla.

El ingeniero electricista Ismael Bardales, de la Universidad Don Bosco, explicó que a este tipo de tecnología puede optar cualquier persona, ya sea del sector residencial o industrial, y que su finalidad en primera instancia es reducir los costos de consumo de energía eléctrica.

Bardales señaló que para implementar el sistema se realiza un estudio para analizar cuánta energía se consume y dimensionar los paneles fotovoltaicos; si existe un porcentaje de energía generada que no se consume, la ley permite venderla directamente al sistema de distribución.

Añadió que la viabilidad depende del estudio de consumo y de la franja horaria, ya que la generación fotovoltaica es mayor durante el día, por lo que si el mayor consumo es nocturno, será necesario un análisis económico de rentabilidad.