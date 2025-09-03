La embajada de los Estados Unidos dio a conocer que el proceso de solicitud de visa a través de buzón continuará sin cambios. Inicialmente, se había anunciado que a partir de septiembre se suspendería esta modalidad para dos grupos específicos: menores de 14 años cuyos padres tienen visa vigente y personas mayores de 79 años que nunca han tenido visa.

La suspensión ha quedado sin efecto por el momento. Estos grupos podrán seguir utilizando el buzón sin necesidad de entrevista, pero los funcionarios consulares se reservan el derecho de solicitar una entrevista a cualquier solicitante de visa.

Los solicitantes que califiquen para el proceso de excepción de entrevista recibirán instrucciones sobre como enviar o dejar sus documentos en la sección consular.

La embajada anunciará cualquier cambio a futuro en este proceso.