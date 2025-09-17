El nuevo presidente de ANDA asumió el cargo en medio de una crisis, ya que la tubería principal de 48 pulgadas que abastece al área metropolitana de San Salvador volvió a colapsar apenas cuatro horas después de ser reparada.

La institución había informado que la falla inicial había sido solucionada, pero el nuevo desperfecto reveló la fragilidad de la red de distribución.

Esta situación, que afecta directamente el suministro de agua potable para miles de familias, plantea un reto inmediato para la gestión entrante, la cual deberá demostrar capacidad de respuesta frente a una infraestructura en evidente deterioro.



