Nuevo método de estafas a través de WhatsApp

Los ciberdelincuentes siguen operando en plataformas sociales con diferentes modalidades de fraude como la estafa de los seis dígitos. Este método tiene la finalidad de robar cuentas de WhatsApp mediante el reenvió de códigos de verificación. Las victimas acceden a enviarlos sin saber que perderán el control de su perfil.

Algunos salvadoreños ya fueron víctimas de este tipo de estafa, pero gracias a la verificación en dos pasos lograron conservar su cuenta.

Expertos recomiendan activar la verificación en dos pasos, ya que otorga mayor protección ante posibles intentos de hackeo.

Algunos consultados dicen protegerse contra los ciberdelincuentes haciendo lo siguiente.

Especialistas aconsejan no reenviar códigos, información personal o transferencias bancarias que sean solicitadas por desconocidos, y en caso lo pide un familiar, amigo o conocido, confirmar mediante llamada telefónica si dicha persona es quien lo requiere.