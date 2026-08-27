Nuevo método de ADN identifica dos linajes ancestrales humanos desconocidos

Investigadores desarrollaron un nuevo método para analizar genomas humanos modernos y descubrieron pruebas de dos linajes ancestrales desconocidos hasta ahora, mediante un análisis retrospectivo del ADN de personas vivas.

Uno de los linajes parece haberse cruzado directamente con homo sapiens en África hace más de 50 mil años, mientras que el otro pertenecía a un grupo más antiguo que transmitió su ADN a los humanos de manera indirecta a través de los denisovanos. El método reconstruye genealogías que muestran de dónde proceden distintos fragmentos de ADN y cómo se transmitieron, revelando ramas del pasado evolutivo que antes no eran posibles de observar.

Los hallazgos fueron publicados el 30 de julio y representan un avance significativo para comprender la pregunta fundamental de dónde venimos. Los investigadores explicaron que estas genealogías permiten observar el pasado de una manera que antes no era posible.