Nuevo mercado San Miguelito cumple un año en funcionamiento

En estos pasillos transitan diariamente cientos de personas, es el mercado San Miguelito que cumple un año de haber reabierto sus puertas, la actividad comercial que durante años permaneció interrumpida volvió a tomar fuerza, los vendedores aseguran que han recuperado a sus clientes habituales y que sus ventas se han estabilizado.

Los compradores señalan que encuentran un espacio más cómodo para hacer sus compras, con precios accesibles y una amplia oferta de productos.

Incluso, salvadoreños que residen en el extranjero destacan que la limpieza y orden marcan la diferencia.

El nuevo edificio se construyó después del incendio del 21 de septiembre de 2021, que destruyó gran parte de las antiguas instalaciones y obligó a cientos de vendedores a trabajar en espacios provisionales durante más de cuatro años.

Su reconstrucción representó una inversión de aproximadamente 34 millones de dólares y dio paso a un edificio de cuatro niveles y una terraza, con capacidad para 1,040 puestos comerciales.

También incorporó ascensores, rampas, estacionamiento para 124 vehículos y un sistema contra incendios.