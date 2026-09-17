Nuevo medicamento para prevenir el VIH

El Salvador podrá acceder a un nuevo medicamento para la prevención del VIH, tras un acuerdo entre la Organización Panamericana de la Salud, y una farmacéutica. Se trata de Lenacapavir un medicamento antirretroviral innovador de acción prolongada que inhibe la cápside del VIH-1 y se administra mediante inyecciones semestrales para el tratamiento y la prevención.

Los ensayos clínicos han mostrado una eficacia cercana al 100% para prevenir la infección por VIH, y en 2025 la OMS lo recomendó como una opción adicional de prevención, en el país hay al menos 23,000 personas viviendo con el virus. Algunos conocen los métodos para prevenir contagios.

En lo que va de 2026 la cifra de nuevos casos es mayor a 480 y de los 14 departamentos, San Salvador reporta 89 contagios, seguido de Sonsonate con 32 y La Libertad con 28.