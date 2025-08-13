El 76% de las gremiales empresariales están representadas en el nuevo Consejo Superior del Trabajo y más del 70% de las federaciones y confederaciones de sindicatos. Son tres sectores que lo están conformando el trabajador, empleador y gobierno; compuesto por ocho miembros propietarios y ocho suplentes de cada uno.

Entre los temas que se esperan abordar durante las sesiones son inversión, mayor generación de empleo, facilitación de comercio que incluye puertos, así como la formación del talento humano dice el vicepresidente del consejo Jorge Arriaza, que representa al sector empleador.

Mientras que del sector trabajador también espera impulsar la economía del país, procurar una estabilidad laboral, mejora en las prestaciones y la libertad de organización.

De acuerdo con Castro, se estaría privilegiando el dialogo y el consenso. Todos los anteproyectos que salgan de este órgano tripartito, serán presentados al ejecutivo.

También se ha solicitado el acompañamiento técnico de la OT y la participación de la Unión Europea y cuerpo diplomático acreditado en el país. La última semana de agosto se espera se instale el Consejo Superior del Trabajo.