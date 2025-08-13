El Consejo Superior del Trabajo de El Salvador se instalará la última semana de agosto, con representación del 76% de las gremiales empresariales y más del 70% de las federaciones y confederaciones sindicales.

Este órgano tripartito estará conformado por sectores trabajador, empleador y gobierno, cada uno con ocho miembros propietarios y ocho suplentes.

La agenda abordará temas como inversión, generación de empleo, facilitación del comercio, modernización portuaria y formación de talento humano para impulsar la competitividad global.