Un nuevo accidente de tránsito registrado en la carretera a Sonsonate, específicamente a la altura de Nuevo Lourdes en Colón, dejó una persona lesionada durante la madrugada de este martes tras una colisión entre un vehículo particular y una motocicleta.

Este incidente se enmarca en una alarmante tendencia nacional, donde los motociclistas se han visto involucrados en más de 2,700 percances desde enero de 2025.

Dado que el total de fallecidos en el territorio nacional ya supera los 300 en lo que va del año, las autoridades insisten en el llamado a la prudencia al volante para revertir estas cifras.