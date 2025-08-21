Nueve vacas murieron instantáneamente tras la caída de un rayo en una comunidad de Pasaquina, departamento de La Unión, durante las tormentas eléctricas que afectaron la zona.

El impacto ocurrió frente a la cancha deportiva de la localidad, donde el ganado se encontraba en campo abierto sin protección ante la descarga atmosférica.

Autoridades locales confirmaron la pérdida total de los animales, que representan un importante golpe económico para los pequeños productores pecuarios de la región oriental de El Salvador.