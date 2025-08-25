Tras finalizar los trabajos de cambio de tuberías en la calle Antigua Huizucar, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, adelantó otros sectores a intervenir donde las fallas de agua son recurrentes, además de que el tiempo de las tuberías ya ha alcanzado su vida útil.

Además, el funcionario mencionó que la construcción de la nueva planta potabilizadora de Ilopango lleva un avance del 50%, se espera que en agosto del próximo año esta obra ya este brindando servicio a 7 distritos.

Más de 67 mil fugas de agua han atendido anda desde agosto de 2024 a la fecha, una cifra que esperan disminuir con la intervención de más de 50 kilómetros de tramos dañados.