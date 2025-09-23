El pago de los 100 mil dólares para la visa H1B, no será un pago anual, este será aplicado únicamente a visas nuevas y quienes la tengan y se encuentran fuera del país norteamericano, pueden salir y regresar al país como frecuentemente lo hacen sin efectuar este pago, aclaró una vocera presidencial de la casa blanca. Sin embargo, estas nuevas disipaciones ocasionarán impactos en empresas de tecnología, ciencia, ingeniería y matemática, ya que según expertos migratorios de querer contratar a un nuevo extranjero será la empresa quien deberá cancelar los 100 mil dólares.

La visa H1B permite a las empresas estadounidenses contratar a profesionales calificados en áreas de informática y matemática, según datos en los últimos años, el 23.1% de los trabajadores en estos rubros eran extranjeros, estas nuevas restricciones podría ocasionar la deserción de los migrantes en estas empresas.

Además, la vocera presidencial de estados unidos, aclaró que esta nueva tarifa, no será aplicada para renovaciones, ni a titulares de visas actuales, anualmente un aproximado de 85 mil profesionales solicitaban este tipo de documento, según últimas cifras.