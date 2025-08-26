El bullying escolar puede manifestarse a través de acoso físico, verbal o psicológico, causando diversas afectaciones en la víctima. Estas consecuencias pueden reflejarse en su rendimiento académico y en otros aspectos de su vida, según lo señalan los psicólogos.

El acoso escolar se registra en los diferentes niveles académicos. Niños, adolescentes y jóvenes pueden ser víctimas de bullying, un problema que debe erradicarse señala el especialista en prevención de violencia juvenil.

Desde el uno de septiembre los centros educativos públicos implementaran el reglamento para la promoción de la cortesía escolar, para fomentar el respeto entre los estudiantes, medida que podría favorecer a evitar casos de bullying, ya que el Ministerio de Educación establece que habrá consecuencias para quienes tengan conductas groseras e irrespetuosas, además algunos institutos implementan acciones para prevenir los casos de acoso escolar.

Los expertos dicen que es necesario que las víctimas de bullying cuenten con una red de apoyo, que incluya a familiares, amigos y un psicólogo, pero también señalan que se debe indagar cuales son las causas por las que la otra persona está ejerciendo el acoso escolar.

Muchas veces el bullying escolar no se limita solo al interior de las aulas, con el incremento del uso de las plataformas digitales, los agresores también utilizan las redes sociales para realizar el ciberacoso.