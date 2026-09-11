Nuevas formas de estafas digitales que alertan a la Interpol

La estafa financiera se ha convertido en uno de los delitos transnacionales de mayor crecimiento en el mundo, con graves consecuencias económicas y humanas.

Una evaluación de Interpol revela que las estafas facilitadas por inteligencia artificial pueden ser 4.5 veces más rentables que los métodos tradicionales.

El informe señala que desde 2024, las notificaciones y difusiones relacionadas con estafas aumentaron 54%. En ese período, la organización apoyó más de 1,500 casos transnacionales, que representaron pérdidas de 1,100 millones de dólares, los centros de estafa también se han expandido por distintas regiones del mundo e involucran a cientos de miles de personas. Interpol advierte que muchas son víctimas de trata y son obligadas a cometer estafas en internet.

La extorsión sexual es otra de las amenazas en ascenso. Ahora se integra a estafas sentimentales y de inversión, con el uso de guiones y contenidos generados por inteligencia artificial.

Interpol también alerta sobre los vínculos entre estas redes, la ciberdelincuencia, el lavado de dinero y, en algunas zonas de África, el financiamiento de grupos terroristas mediante estafas, incluidas las realizadas con criptomonedas.