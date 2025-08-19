La ministra de Educación, Karla Trigueros emitió un memorándum con una serie de medidas disciplinarias para el ingreso de estudiantes a sus centros educativos.

De acuerdo a la recién nombrada funcionaria lo que se busca es los directores de las instituciones asuman un rol como modelos de orden y disciplina para los estudiantes.

Los lineamientos son los siguientes:

Que, a partir del miércoles, los directores deberán recibir diariamente a los alumnos en los portones de ingreso a la hora de entrada supervisando que el uniforme este limpio y ordenado, el corte de cabello adecuado y presentación personal correcta, así como el ingreso en orden con saludo respetuoso.

Estas disposiciones son obligatorias y no cumplirlas será considerado una falta grave de responsabilidad administrativa y se tomaran las acciones correspondientes.