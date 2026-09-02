Nueva York prohíbe el uso de inteligencia artificial en aulas hasta octavo grado

El alcalde de Nueva York anunció la política más estricta de Estados Unidos sobre inteligencia artificial en las aulas, con una moratoria que prohibirá su uso para estudiantes desde preescolar hasta octavo grado, afectando a unos 600,000 alumnos.

La medida entrará en vigor en el ciclo escolar 2026-2027 y también impone límites drásticos al uso de dispositivos digitales: los alumnos no podrán usar pantallas individuales antes del tercer grado (8-9 años).

La decisión busca proteger a los niños de los riesgos de la IA generativa.