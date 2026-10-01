Nueva torre del Metrocable eleva a diez las estructuras instaladas en San Salvador

Los trabajos del Metrocable avanzan con la instalación de una nueva torre en El Salvador. Con esta estructura, ya son diez las torres montadas.



Cada estructura alcanza 20 metros de altura y forma parte del recorrido previsto entre Zacamil y el centro histórico de San Salvador. Las estaciones estarán ubicadas en Zacamil, la Universidad de El Salvador, Centro de Gobierno y el Centro Histórico.



También avanzan las obras viales complementarias vinculadas con el proyecto.El sistema contará con 153 cabinas, cada una con capacidad aproximada para diez pasajeros.