Nueva sequía meteorológica en la zona oriental del país

El Salvador enfrenta un nuevo episodio de sequía meteorológica moderada en la zona oriental del país, según informó la dirección del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. De acuerdo con los registros oficiales, durante los últimos días se han presentado lluvias dispersas en varias regiones del territorio nacional, aunque algunas zonas aún no reportan precipitaciones. Desde el 5 de septiembre, las lluvias han cesado en sectores puntuales del oriente, específicamente en La Unión Norte, donde ya se acumulan 11 días consecutivos sin lluvia, configurando así un nuevo evento de sequía meteorológica moderada.

Por otra parte, las temperaturas han disminuido ligeramente en los últimos días, por lo que ninguna estación reporta actualmente ola de calor. Para los próximos días se pronostican lluvias aisladas a dispersas en todo el país, principalmente por las tardes y noches, lo que podría poner fin a la sequía próximamente. Las temperaturas máximas oscilarán entre 21° y 28°c en zonas de montaña, 30° a 32°C en valles interiores, 36° a 38°C en la zona oriental y 34° a 36°C en la franja costera.