Nueva realidad de las remesas en El Salvador

Durante décadas, las remesas han sido el pilar de la economía salvadoreña y el sustento directo de miles de familias, sin embargo, el panorama migratorio atraviesa una transformación estructural que marca el inicio de una nueva etapa.

Este cambio responde en gran medida a la intensificación de las deportaciones y a la reducción de nuevos flujos de salvadoreños hacia Estados Unidos, dos factores que frenan de forma directa el ritmo de envío de divisas.

Una desaceleración prolongada representa una amenaza real para el consumo de los hogares y la dinamización de las economías locales en los municipios más dependientes de estos ingresos.

El futuro del país no puede depender exclusivamente del esfuerzo de nuestra diáspora. Sin alarmismos, los municipios y las familias transformen las remesas en ahorro, inversión productiva y desarrollo local.

Porque honrar el sacrificio de quienes dejaron su tierra no es solo agradecer el dinero que envían mes a mes, sino garantizar que cada dólar fruto de su trabajo se convierta en la semilla de un futuro con verdaderas oportunidades en El Salvador.