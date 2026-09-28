Nueva plaza comercial en San Fernando

Con modernas instalaciones, un nuevo sistema eléctrico y la reparación de las calles aledañas, la Dirección de Obras Municipales inauguró la construcción de la plaza comercial en Barrio Nuevo, en el distrito de San Fernando, Chalatenango.

El nuevo espacio cuenta con áreas adecuadas para atender las necesidades de los habitantes de la zona y busca brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades comerciales y comunitarias.

Los habitantes aseguraron sentirse agradecidos con la construcción de la obra.

Con la construcción la DOM espera potenciar el desarrollo económico, el turismo, ofreciendo a sus habitantes atractivo para crear nuevas oportunidades de emprendimiento local.