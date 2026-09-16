Nueva pasarela toma forma en la Terminal del Sur tras retiro de estructura dañada

Los trabajos para instalar una nueva pasarela en el sector de la Terminal del Sur continúan con la colocación de bases y pilares que sostendrán la infraestructura.

La antigua estructura fue retirada el 18 de julio debido a los daños que presentaba, luego de haber sido impactada en varias ocasiones por vehículos de carga pesada.

Mientras avanzan las obras, los peatones deben cruzar una vía de ocho carriles para desplazarse entre la Terminal del Sur y otros sectores. Usuarios destacaron el trabajo de los gestores del Viceministerio de Transporte, quienes regulan el tránsito y apoyan a las personas durante el cruce.