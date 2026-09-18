Nueva modalidad de la trata de personas

Ocho de cada diez víctimas de la trata de personas que se registra en Las Américas son mujeres, es decir, que en esta región las víctimas del género femenino supera un 82%, mientras que, a nivel global, es del 73%, según la Organización Internacional para las Migraciones.

Y los datos son aún más alarmantes, ya que las menores de 18 años representan el 23% de las víctimas registradas a nivel global, pero alcanzan el 36% entre las víctimas explotadas en Las Américas.

El 40% de las víctimas registradas son de Norteamérica y el 33% de Centroamérica. También hay procedentes de otras regiones del mundo, pero en menores proporciones.

Entre las víctimas registradas en las américas, en el 62% de los casos la persona que realizó la captación era una pareja íntima, un familiar o un amigo.

La OIM detalla que la trata de personas es uno de los delitos más difíciles de detectar, los captadores de las victimas implementan diferentes métodos para engañar a las personas.

A nivel mundial, la explotación sexual representa el 58% de los casos registrados, mientras que el trabajo forzoso representa el 40%.

Entre las víctimas explotadas en Las Américas, en cambio, la explotación sexual aparece en el 80% de los casos analizados y el trabajo forzoso en el 26%.

Según especialistas, este delito se ha reducido en El Salvador.

En El Salvador el delito de trata de personas tiene una pena de 10 a 14 años en prisión, y hay un agravante si es un funcionario la condena sube de 16 a 20 años de cárcel.