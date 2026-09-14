Nueva línea aérea inicia vuelos directos entre El Salvador y España

Iberojet inició operaciones directas entre El Salvador y España con vuelos hacia Madrid y Barcelona. El primer servicio procedente de Madrid llegó con 180 pasajeros tras un recorrido de 11 horas y 20 minutos.

Iberojet suma dos vuelos semanales dentro de su operación hacia España, mientras que desde San Salvador también se habilitó una ruta directa a Barcelona.

El primer vuelo con ese destino partió con 371 pasajeros. La conexión busca favorecer el turismo, el comercio y la inversión entre ambas naciones.