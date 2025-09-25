WhatsApp agrego una nueva función llamada recordarme que permite a los usuarios establecer avisos dentro de los chats, con el objetivo de mejorar la organización y dar seguimiento a los mensajes pendientes. Esta novedad forma parte de la última actualización de la aplicación.

Con esta herramienta, Meta pretende que los usuarios puedan administrar mejor sus mensajes y recordar aquellos que quedaron pendientes por contestar. Para activarla, se debe entrar al chat, mantener presionado el mensaje deseado y se desplegará el nuevo botón recordarme, que permite programar notificaciones en 2, 8, 24 horas o personalizar fecha y hora.

Los contactos no serán notificados cuando se active esta función, ya que solo el usuario puede modificarla.

Por el momento, esta herramienta está disponible únicamente para la última versión de iPhone, pero se espera que pronto también esté disponible para los dispositivos Android.