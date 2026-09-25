Nueva etapa demográfica en el mundo

Cada vez nacen menos personas en el mundo y, en algunos casos, las muertes ya superan a los nacimientos. Los datos oficiales muestran un cambio demográfico que avanza a diferentes velocidades.

En China, según la oficina nacional de estadísticas, la población cerró 2025 en 1,404.89 millones, 3.39 millones menos que en 2024, ese año nacieron 7.92 millones de personas, pero murieron 11.31 millones.

En otro continente, pero con una situación similar España, registró en 2024 318,005 nacimientos frente a 436,118 defunciones según el Instituto Nacional de Estadística.

Además, los nacimientos cayeron 25.6% en una década, al comparar 2014 con 2024. Sin embargo, la población española continúa creciendo por efecto de la migración.