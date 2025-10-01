Una nueva caravana migrante partió este miércoles desde Tapachula, Chiapas, con la intención de llegar a la Ciudad de México, donde esperan solicitar documentos que les permitan regularizar su estancia en el país.

En el contingente avanzan cientos de personas de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Haití y Cuba, quienes denuncian que la falta de papeles los mantiene en condiciones de precariedad y los expone a abusos laborales y violencia.

Aunque en otras ocasiones muchos buscaron llegar a Estados Unidos, ahora afirman que la capital mexicana es el destino inmediato para proteger a sus familias.