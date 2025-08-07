Migrantes ya no buscan entrar a Estados Unidos, en los últimos días una caravana partió de la frontera sur de México al norte del país, donde pretenden regularizar sus documentos para poder viajar a Canadá o Europa y es que les están ofreciendo oportunidades de empleo, expertos señalan que estos son los resultados de las severas políticas severas migratorias adoptadas por el presidente Donald Trump.

A cualquier país que vayan siempre representará un riesgo migrar, debido a los peligros a los que se expone durante el trayecto y el desconocimiento de los beneficios que podría tener dentro del país de destino, señalan los expertos.

Mientras tanto la administración Trump sigue implementando medidas dentro del departamento de seguridad nacional, recientemente se modificó la edad mínima para pertenecer a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, según especialistas la demanda de ingreso a la institución podría haberse reducido debido a las políticas del mandatario estadounidense.

Durante el primer año del presidente Trump se espera alcanzar 300,000 deportaciones, en sus primeros seis meses de su segundo mandato al menos 150,000 han sido enviadas de regreso a su país de origen.