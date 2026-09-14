Nueva aerolínea llega a El Salvador

El Salvador recibió el primer vuelo directo desde Madrid, España, operado por la aerolínea Iberojet que arribó con 180 pasajeros, entre turistas, prensa internacional y representantes del país europeo, tras 11 horas y 20 minutos de viaje.

Con dos vuelos semanales, esta aerolínea conectará San Salvador con Madrid.

Mejorar la conectividad entre ambos países, eliminar escalas, reducir costos de viaje y ampliar la oferta turística, es el objetivo de la llegada de Iberojet a El Salvador. Solo en el 2025 se recibieron a 4.1 millón de visitantes internacionales, equivalente a más de 3,600 millones de ingresos de divisas.

Pero no solo conectará a Madrid con San Salvador, desde el aeropuerto internacional Monseñor Arnulfo Romero, saldrá una ruta directa con destino a Barcelona, el primer vuelo ya partió con 371 pasajeros.

No es primera vez que Iberojet opera en la terminal salvadoreña. En noviembre de 2025, atendió un vuelo chárter para trasladar a pasajeros con destino a Tokio, Japón.