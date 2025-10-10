Con 673 millones de personas actualmente sin acceso a suficientes calorías, mientras que los amenazados por la hambruna se duplicaron en 2024 hasta alcanzar dos millones, revela el índice del hambre de 2025 publicado este jueves.

Según el informe, que elaboran anualmente la ONG alemana ayuda mundial contra el hambre junto a la irlandesa Concern Worldwide entre otras entidades, desde 2016 la situación alimentaria mundial apenas ha mejorado y la comunidad internacional se encuentra estancada en la lucha contra el hambre.

Al ritmo actual, advierte el estudio, 56 países no lograrán alcanzar el objetivo de niveles bajos de hambre para 2030.