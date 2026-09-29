Nirvana recibe el Video Vanguard Award y reúne a Grohl, Novoselic y Smear

Los MTV Video Music Awards 2026 vivieron uno de sus momentos más especiales con el homenaje a Nirvana, agrupación que recibió el Video Vanguard Award por su impacto en la música y la cultura popular.

La ceremonia se celebró en Los Ángeles.

La gala también marcó el reencuentro de Dave Grohl, Chris Novoselic y Pat Smear, quienes volvieron a compartir escenario durante la ceremonia.

La reunión ocurrió 34 años después de la última presentación de Nirvana en los VMAs, realizada en 1992.

Durante el homenaje, los integrantes recordaron el legado de la banda y la importancia de Kurt Cobain, quien falleció en 1994.

Con este reconocimiento, Nirvana volvió a demostrar que su música continúa conectando con nuevas generaciones.