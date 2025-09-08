Cada año, entre 700,000 y 800,000 personas se suicidan en el mundo. La Organización Mundial de la Salud revela que el 73% de las muertes ocurren en países pocos desarrollados y una buena parte de víctimas son jóvenes entre los 15 a 29 años de edad. En El Salvador, psicólogos afirman que del 100% de personas con pensamientos suicidios, un 60% son adolescentes de entre los 11 a 17 años.

Las redes sociales también pueden contribuir al desarrollo de pensamientos suicidas dicen las expertas, pues los jóvenes podrían estar expuestos a conductas que no son positivas.

El auge de la tecnología también permite el acercamiento de los pacientes a la salud mental, aunque para tratar el suicidio también se recomienda la presencialidad.

Y aunque el suicidio afecta mayormente a los jóvenes, los adultos no están exentos de sufrir de este trastorno. En las calles las personas reconocen la importancia de cuidar la salud mental.

De acuerdo con la encuesta de salud mental realizada en 2022 en El Salvador, un 2.3% de adultos de 18 a 59 años y el 0.9% de adultos mayores de 60 tienen riesgo moderado alto de ideación suicida; incluso tres de cada 100 adolescentes sufren de ideación, planeación o autolesión con fines suicidas.