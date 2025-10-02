Estudiantes del Centro Escolar Católico Corazón de María participaron activamente en un dispositivo de control vial en el Paseo General Escalón, una iniciativa que les permitió verificar documentación y entregar esquelas morales a los conductores.

Esta jornada se enmarca en las actividades por el Día del Niño, que en El Salvador se celebra cada 1 de octubre.

Las autoridades, quienes coordinan estas acciones educativas desde temprana edad, destacan que esta formación es crucial en un país donde los siniestros viales son una de las principales causas de muerte, registrándose un promedio de tres fallecidos diarios.