Un niño de tres años falleció al ser atropellado por un camión que sufrió desperfectos mecánicos en el Cantón Moncagua, Distrito de San Pablo, Tacachico, La Libertad.

El vehículo arrolló también a su madre y otra mujer, quienes resultaron con lesiones graves y fueron trasladadas a un centro hospitalario.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el menor murió en el acto y que investiga las causas exactas del accidente.

El incidente ha conmocionado a la comunidad local, mientras las autoridades recaban testimonios y evidencias en el lugar de los hechos.