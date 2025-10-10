La Fundación Altas Capacidades El Salvador revela el extraordinario potencial de niñas como Melissa e Isabel, quienes con solo nueve años demuestran talentos excepcionales en ciencia, robótica y medicina que requieren acompañamiento especializado.

Melissa, quien aspira a convertirse en científica bióloga, muestra especial fascinación por la programación de robots, mientras Isabel complementa su interés médico con prácticas deportivas como fútbol y natación que desarrollan sus habilidades integrales.

Estas jóvenes, identificadas mediante evaluaciones psicológicas especializadas, representan casos emblemáticos de cómo el diagnóstico temprano y el apoyo educativo adecuado pueden transformar las altas capacidades en talentos consolidados que benefician a toda la sociedad salvadoreña.