Nicole Kidman y Sandra Bullock reviven su complicidad en ‘Practical Magic 2’

Nicole Kidman y Sandra Bullock retomaron sus papeles como las hermanas Gillian y Sally Owens en Practical Magic 2.

Durante la promoción de la secuela, ambas actrices recordaron la complicidad que mantienen y las divertidas situaciones que protagonizaron durante el rodaje.

Kidman habría señalado que volver a interpretar a Gillian Owens le permitió reencontrarse con un tipo de personaje que actualmente no suele representar con frecuencia. Por su parte, Bullock intervino en una de las conversaciones para describir la personalidad de su compañera fuera de las cámaras.