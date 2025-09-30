Nicole Kidman y Keith Urban ponen fin a su matrimonio después de 19 años juntos, según confirmaron medios estadounidenses especializados en espectáculos.
La actriz australiana de 58 años, ganadora del Oscar, y el músico country de 57, premiado con cuatro Grammy, habrían estado viviendo separados desde principios del verano boreal, hace más de cuatro meses, con Urban mudándose a otra residencia en Nashville.
Fuentes cercanas a la pareja indicaron que el cantante no deseaba la separación e intentó salvar la relación matrimonial, aunque la información no ha sido oficialmente confirmada por los representantes de los artistas.
La noticia sorprende al mundo del entretenimiento considerando que en junio Kidman publicaba una fotografía conyugal en Instagram celebrando su aniversario, mientras la actriz se encuentra actualmente produciendo la secuela de «Magia Práctica» y criando a sus dos hijas adolescentes en común más los dos hijos adoptivos de su anterior unión con Tom Cruise.