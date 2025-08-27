La cantante, Nicki Nicole, lució un espectacular collar de diamantes durante la celebración de su cumpleaños número 25 en Barcelona, un evento que también sirvió como confirmación pública de su relación con Lamine Yamal.

La joya, que presenta un dije en forma de muñeca y la letra «N» de la cantante, habría sido un regalo del delantero del FC Barcelona, quien es conocido por su gusto por las piezas de alta gama.

Aunque su origen no es oficial, se especula que la obra podría ser del joyero Víctor Rodríguez, creador de piezas exclusivas para estrellas del fútbol internacional, lo que subraya el valor y exclusividad del obsequio.