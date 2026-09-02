Nicaragua registra 98 nuevos casos de covid-19

El documento oficial señala que las 98 personas recibieron seguimiento responsable y cuidadoso. Además, el informe consignó que no hubo fallecidos atribuidos a la enfermedad durante el período analizado. Sin embargo, no aporta información sobre los departamentos y municipios donde se identificaron los casos, las edades de los pacientes, su estado de salud, el número de internaciones ni los métodos de diagnóstico aplicados, lo que limita el seguimiento y los posibles contagios.

El coronavirus también afecta fuertemente otros países como en Tailandia, donde el departamento de control de enfermedades informó de 95,357 casos de covid-19 y 14 muertes entre el 1 de enero y el 28 de agosto de 2026.