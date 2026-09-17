Nicaragua comparte con Centroamérica una historia común que inició con el Acta de Independencia de 1821

Nicaragua comparte con Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica una parte importante de su historia, pues antes de convertirse en repúblicas independientes estuvieron vinculados durante el periodo colonial.

Esa conexión hizo que los acontecimientos políticos de un territorio repercutieran en los demás, como ocurrió con el proceso de independencia de 1821, cuando el 15 de septiembre se firmó en Guatemala el Acta de Independencia de Centroamérica.

La noticia llegó posteriormente a las diferentes provincias, entre ellas Nicaragua, iniciando una etapa de importantes transformaciones.

Tras la independencia surgieron proyectos para mantener unida políticamente a la región, y uno de los más importantes fue la República Federal de Centroamérica, de la que Nicaragua formó parte junto con otros territorios.

Aunque la federación finalmente se disolvió, dejó una huella importante y demuestra que durante el siglo XIX existieron esfuerzos por mantener la unión centroamericana.

Con el paso del tiempo, cada territorio desarrolló sus propias instituciones, símbolos y características nacionales.