Nicaragua aprueba reforma que prohíbe participación de opositores en elecciones

La Asamblea de Nicaragua aprobó el martes, por unanimidad, una reforma constitucional impulsada por el presidente Daniel Ortega que prohíbe la participación de opositores en las elecciones y amplía el mandato presidencial de 6 a 7 años, aunque la enmienda deberá ser ratificada en la segunda legislatura que comenzará a inicios de 2027, según informaron las autoridades.

El oficialismo argumentó que las reformas representan «una garantía» para que «los vendepatrias, los golpistas y aquellos que pongan en riesgo los principios fundamentales» no puedan participar en la política nacional.

Daniel Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según la ONU. Tras esas movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos despojados de su nacionalidad.